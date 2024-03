As circunstâncias forneceram a Flávio Dino uma rara oportunidade de influir no desfecho do caso Marielle em duas posições privilegiadas. Como ministro da Justiça, colocou em março do ano passado a Polícia Federal no encalço dos mandantes do crime, presos neste domingo. Como membro do Supremo Tribunal Federal, votou na manhã desta segunda-feira a favor da manutenção das prisões decretadas pelo colega Alexandre de Moraes.

No seu voto, além de sinalizar a intenção de julgar o caso com um viés condenatório, Dino tratou a elucidação das execuções de Marielle Franco e Anderson Gomes como um ponto de partida à espera de desdobramentos. O ministro anotou que "a leitura das peças processuais revela a possibilidade de configuração de um autêntico ecossistema criminoso" no Rio de Janeiro, "o que pode gerar a continuidade das investigações, em um ou mais inquéritos policiais."