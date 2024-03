Sabe-se desde Isaac Newton que dois espetáculos não cabem ao mesmo tempo num só palco. Estava aí em cartaz, até domingo, a novela "Quem mandou matar Marielle?". A prisão dos autores intelectuais do crime impõe a mudança do letreiro. Está novamente em cartaz uma antiga nova indagação: Quem vai reestatizar a segurança pública no Rio de Janeiro? A investigação da Polícia Federal revelou um segredo de polichinelo: a criminalidade infiltrou-se no Estado. Os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, que contrataram a morte de Marielle, ocupam respectivamente as funções de conselheiro do Tribunal de Contas do estado e deputado federal. Ronnie Lessa e Élcio Queiroz, os executores do crime, são egressos da PM.