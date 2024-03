As defesas dos irmãos Domingos e Chiquinho Brazão e do delegado Rivaldo Barbosa buscam nos arquivos do próprio Supremo Tribunal Federal munição para desqualificar os delatores Ronnie Lessa Élcio Queiroz. Imagina-se que a jurisprudência da Corte, pródiga na anulação de sentenças e multas nascidas de acordos de colaboração judicial, será útil para os acusados de encomendar a morte de Marielle Franco. No seu relatório final, a Polícia Federal reconhece que os seis anos de obstrução das investigações conspiraram contra a solidez do inquérito. "Não virá à tona um elemento de convicção cabal" a respeito dos responsáveis pela concepção do homicídio. O que há, segundo a PF é "a concatenação dos fatos trazidos pelos colaboradores, notadamente Ronnie Lessa, e a profusão de elementos indiciários revestidos de um singular potencial incriminador..."