Rui Barbosa ensinou que a força do direito deve superar o direito da força. As duas noites que Bolsonaro passou na embaixada da Hungria em fevereiro, após ter o passaporte apreendido, seriam um bom pretexto para uma exibição de força de Alexandre de Moraes. Mas o ministro fortalecerá os inquéritos que conduz se evitar presentear Bolsonaro com um mandado de prisão preventiva. Bolsonaro não é um investigado convencional. Ele denuncia o cinismo dos advogados consigo mesmo. Deixando-se flagrar pelas câmeras de segurança, exibe o que a defesa gostaria de ocultar. Dentro da embaixada, estaria legalmente fora do alcance dos rapazes da Polícia Federal. É como se soprasse uma língua de sogra na cara do Xandão.