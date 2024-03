Os juros nos Estados Unidos, ainda altos, sugam investimentos de países remediados. No Brasil, o comportamento de Lula oferece pretextos adicionais para que os investidores estrangeiros caiam fora. Desde o início do ano, fugiram do mercado de capitais brasileiro cerca de R$ 22 bilhões. Não se via semelhante debandada desde desde 2020. No ano passado, expressou o desejo de reestatizar a Eletrobras. Depois, arrepiou os donos do capital ao tentar impor o ex-ministro petista Guido Mantega no comanda da ex-estatal Vale. No início de março, desvalorizou os papeis da Petrobras em R$ 55 bilhões ao brecar o pagamento de dividendos extraordinários aos acionistas. Em vez de explicações, deu aos investidores um apelido pejorativo: "O mercado é um dinossauro voraz".