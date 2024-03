Alexandre de Moraes deu prazo de cinco dias para que Paulo Gonet se manifeste sobre a conversão da embaixada da Hungria em hospedaria de Bolsonaro entre os dias 12 e 14 de fevereiro. Mandou dizer analisará o que fazer apenas depois de receber o parecer do procurador-geral da República. Em 2019, quando estava na bica de escolher o seu primeiro procurador-geral, Bolsonaro deu de ombros para a autonomia constitucional do Ministério Público. Numa declaração, incluiu o chefe do órgão dentro do organograma do governo. Comparou sua gestão a um jogo de xadrez.