Cavalgando um habeas corpus de Zequinha Marinho, um senador obscuro do Pará, Gilmar Mendes levou ao plenário virtual do Supremo um voto que amplia enormemente o alcance do chamado foro privilegiado. Anota que parlamentares e altas autoridades devem ser julgadas na Corte mesmo após o fim dos mandatos ou nos casos de renúncia, não reeleição ou cassação. A manifestação de Gilmar exala um cheiro forte de Bolsonaro queimado. Hoje, vigora no Supremo uma decisão restritiva aprovada em 2018 pelo apertado placar de 6 a 5. Foi sugerida por Luís Roberto Barroso. Prevê que seriam julgados no Supremo apenas os crimes cometidos durante o mandato e relacionados ao exercício do cargo. Por esse critério, os inquéritos contra Bolsonaro não deveriam, em tese, estar sob os cuidados de Alexandre de Moraes. Como se sabe, o capitão perdeu o mandato de presidente em 2022, quando a maioria do eleitorado sonegou-lhe a reeleição.