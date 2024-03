A morte de um partido político é todo um lento, suave, pachorrento processo. Começa antes, muito antes. No caso do PSDB, a morte é anterior a si mesma. A legenda começou a fenecer há coisa de duas décadas, quando renegou FHC. Tentou retirá-lo do armário um par de vezes. Mas era tarde. Em franco processo de decomposição, o tucanato tem dificuldades para recrutar candidatos a prefeito. Em São Paulo, uma revoada de vereadores dá à sangria do ninho uma aparência de hemorragia. O partido pode ficar sem nenhum representante na Câmara municipal.