Sinal dos tempos: STF é forçado a dizer que poder militar é ficção É sempre melhor a pessoas se arrependerem daquilo que experimentaram do que de algo que não foi experimentado. Exceto, naturalmente, queda de avião, ensopado de jiló e a naturalização da tese segundo a qual as Forças Armadas dispõem da prerrogativa constitucional de atuar como poder moderador da República. Numa evidência de que a realidade não deixa de existir porque Bolsonaro a renega, o Supremo Tribunal Federal é compelido a refutar uma leitura extravagante do artigo 142 da Constituição. Por essa interpretação, as Forças Armadas poderiam intervir para moderar crises institucionais. Veja o texto completo de Josias de Souza