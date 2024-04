Sergio Moro trocou 22 anos de magistratura pela política sob o pretexto de que guerrearia contra retrocessos no combate à corrupção, evitando uma "virada de mesa" na Lava Jato. Tremendo erro de cálculo. Começou a brincar com sua própria mentira em 1º de janeiro de 2019, quando virou ministro da Justiça de Bolsonaro. Nesta segunda-feira, encosta o pescoço na guilhotina do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná como protagonista de uma típica história de primeiro de abril. A única diferença é que essa história é verdadeira. Pelo cheiro de sangue, não são negligenciáveis as chances de o mandato de Moro no Senado ser passado na lâmina. Confirmando-se essa hipótese, na praça regional ou em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral, a cabeça de Moro cairá no mesmo balaio em que se encontra a de Deltan Dallagnol. Escravo das próprias mentiras, Moro transformou o destino em fatalidade.