Ao abrir o julgamento do pedido de cassação do mandato de Sergio Moro no Senado, o relator do TRE avisou: "Não se vai aqui julgar a Operação Lava Jato, seus personagens, acertos e erros." Além de deslavatizar o processo, Falavinha desqualificou ao longo do voto a acusação segundo a qual os gastos da pré-campanha presidencial favoreceram Moro na eleição em que o ex-juiz obteve a cadeira de senador. Votou contra a cassação. Falavinha sustentou que "até as pedras sabem" que Moro não precisaria de nenhuma pré-campanha para tornar-se conhecido, pois a Lava Jato já lhe concedera ampla popularidade. No parecer em que recomendou a cassação e a declaração da inelegibilidade de Moro por oito anos, o Ministério Público havia contabilizado em pouco mais de R$ 2 milhões os gastos tidos como irregulares. Para descaracterizar o abuso de poder econômico, o relator refez as contas.