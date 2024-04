Papai Cid expõe nova perversão patriótica: o golpismo recreativo O general Lourena Cid revelou-se portador de um patriotismo singular. Após passar uma vida ensinando ao seu garoto Mauro Cid que o amor à pátria é inegociável, foi usufruir em Miami das vantagens pecuniárias de uma boquinha na Apex, a agência que promove as exportações brasileiras. Informado de que Bolsonaro destruía os valores morais da República, ofereceu-se para vender os escombros. Foi pilhado em investigação da Polícia Federal negociando nos Estados Unidos parte do acervo da União: uma escultura de palmeira presenteada pelo governo do Bahrein. Veja o texto completo de Josias de Souza