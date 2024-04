Retomado nesta quarta-feira, o julgamento que pode resultar na cassação do mandato de senador de Sergio Moro ganhou, no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, uma inusitada aparência lotérica. Divergindo do relator Luciano Carrasco Falavinha, que votara na segunda-feira pela absolvição de Moro, o juiz José Rodrigo Sade, indicado por Lula, entendeu que Moro cometeu abuso do poder econômico. Votou pela cassação.