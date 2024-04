O inquérito da Polícia Federal em que é citado o chefe da Casa Civil Rui Costa possui todos os ingredientes que fazem a festa do bolsonarismo nas redes sociais: um ministro petista com gabinete no Planalto, um negócio da China, a pandemia da Covid, uma delação e um inusitado aroma de maconha. Com esses elementos, a investigação esmiuçada pelo UOL será instantaneamente convertida numa espécie de Disneylândia do bolsonarismo. O caso envolve a compra de respiradores chineses, em abril de 2020, para abastecer o Consórcio Nordeste, grupo composto por estados governados por petistas e aliados. Rui Costa, então governador da Bahia, presidia o consórcio. A transação foi orçada em R$ 48 milhões. A emergência fez sumir a licitação. Pagou-se antecipadamente por equipamentos que jamais foram entregues. A CPI Covid fugiu do tema, sob a alegação de não dispunha de legitimidade para escarafunchar desvios estaduais.