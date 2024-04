O acaso foi caprichoso com o ministro Ricardo Lewandowski (Justiça). Nesta quarta-feira, dia em que foram finalmente recapturados os dois fugitivos do presídio federal de Mossoró, venceu o prazo fixado pelo Supremo Tribunal Federal para que o governo apresente um plano capaz de interromper a violação de direitos constitucionais imposta aos presos do sistema carcerário do país. Em decisão unânime, o Supremo reconheceu, em 4 de outubro do ano passado, que há "um estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário". Sustentou que esse quadro produz a "violação massiva de direitos fundamentais dos presos". Concluiu que "a atual situação das prisões compromete a capacidade do sistema de cumprir os fins de garantir a segurança pública e ressocializar os presos."