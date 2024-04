Chefe da Petrobras é promovido da frigideira para o micro-ondas Lula testa na Petrobras um novo empreendimento culinário: a cozinha coletiva. Jean Paul Prates, o presidente da estatal, vinha sendo dissolvido em banho-maria na Casa Civil de Rui Costa. Estimava-se que entraria em ebulição no final do ano. Falando pelos cotovelos numa entrevista à Folha, Alexandre Silveira empurrou-o para dentro do óleo quente. Já bem passado, Jean Paul disse à repórter Mônica Bergamo que pediria uma "conversa definitiva" com Lula. Foi ao micro-ondas. Veja o texto completo de Josias de Souza