Sempre dá para ser otimista e enxergar o lado bom das situações, mesmo que seja preciso procurar um pouco. É a partir do entendimento sobre a importância relativa das coisas que se aprende a celebrar pequenos êxitos, como a recaptura dos fugitivos do presídio federal de Mossoró, pensando: "Se tivessem fugido para a Bolívia, teria sido muito pior." Na definição do ministro Ricardo Lewandowski, a devolução dos fujões do Comando Vermelho ao cárcere foi "uma vitória do Estado brasileiro". Verdade. Mas vitórias também machucam. O caso potencializou a impressão de que o crime se organiza a partir da esculhambação do estado.