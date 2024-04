Poucos infortúnios são mais inquietantes do que a espera por um infortúnio. Mas a expectativa dos aliados de Bolsonaro em relação à decisão de Alexandre de Moraes a respeito da estadia do investigado na embaixada da Hungria evolui rapidamente do temor para a galhofa. A decisão da Câmara de esticar o feriadão da Semana Santa deixou o Congresso às moscas. O bolsonarismo receava que Moraes aproveitasse o ermo legislativo para adotar a medida cautelar mais draconiana prevista no Código de Processo Penal: a prisão preventiva. O silêncio do Supremo diluiu os temores.