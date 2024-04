Elon Musk, o bilionário que comprou o Twitter, agora rebatizado de X, tirou o final de semana para tratar o Brasil como uma república bananeira. Defendeu a renúncia ou o impeachment de Alexandre de Moraes. Mimetizando Bolsonaro, trombeteou que descumprirá ordens judiciais do ministro do Supremo. Anunciou que recolocará em circulação postagens e perfis retirados do ar por Moraes. Insinuou que o magistrado representa o lado sombrio da força, apelidando-o de "Darth Vader" brasileiro. Ironicamente, as instituições do Brasil fornecem a Musk o material para a campanha de desqualificação. No ano passado, cedendo a uma aliança ruinosa das big techs com o bolsonarismo, a Câmara engavetou o Projeto de Lei das Fake News, que levaria o Código Penal para dentro das redes sociais. O governo Lula fez corpo mole. Alheio à inação, o Supremo se absteve de pautar o julgamento de quatro ações que pedem a imposição dos rigores da Constituição e das leis às plataformas digitais que abrigam impunemente conteúdos mentirosos e criminosos.