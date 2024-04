Cada vez que o Congresso age como se um problema não fosse seu, a atitude dos parlamentares passa a ser o problema. Podendo apressar a votação do projeto que inibe a monetização do ódio, da mentira e do crime nas redes sociais, a Câmara tomou a pior decisão: decidiu não decidir. Com isso, terceirizou ao Supremo a tarefa de regular o funcionamento das redes sociais. Arthur Lira constituiu um grupo de trabalho para reiniciar do zero debate que se arrasta por mais de quatro anos. Virou lixo uma proposta que aproximaria o Brasil de democracias europeias que já se equiparam para impor às corporações digitais a exclusão de conteúdo que flerte com o racismo, terrorismo, golpe de Estado, crimes contra a infância, indução à mutilação e ao suicídio e infração sanitária.