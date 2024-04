Decisão sobre prisão de Brazão vira referendo sobre Moraes Há duas semanas, a maioria da Câmara parecia propensa a manter na tranca o deputado Chiquinho Brazão. A decisão foi postegada para esta quarta-feira (10). Já não é tão negligenciável a hipótese de a corporação parlamentar retirar da cadeia o colega acusado de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco. O lobby em favor da abertura da cela não é inspirado pela popularidade de Chiquinho Brazão, um deputado do baixíssimo clero. O que potencializa o risco da soltura é o desejo de deter a caneta de Alexandre de Moraes. Uma aspiração cultivada por parte expressiva do centrão e da milícia legislativa de Bolsonaro. Veja o texto completo de Josias de Souza