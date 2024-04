A manutenção do deputado Chiquinho Brazão atrás das grades deu a Elon Musk a aparência de um extraterreno que desce no meio de uma colônia de bolsonaristas e, depois de informar ao Planeta X que firmou uma aliança com libertários no Brasil, é flagrado abraçando o crime organizado. Afagado pelos colegas do Supremo antes da contagem dos votos na Câmara, Alexandres de Moraes lustrou diante das câmeras da TV Justiça a estrela de xerife do saloon virtual. "Talvez alguns alienígenas não saibam", disse ele, "mas passarão a aprender e tiveram conhecimento da coragem e seriedade do Poder Judiciário brasileiro."