Falta coragem a Lira para atacar Lula, o dono do cargo de Padilha Arthur Lira mantém Alexandre Padilha na alça de mira desde o ano passado. Nos penúltimos disparos, classificou-o de "desafeto pessoal" e chamou-o de "incompetente". Se a artilharia do imperador da Câmara contra o articulador político do Planalto serve para alguma coisa é para reforçar a convicção, já tão disseminada, de que a política é o território da farsa. Em vez de atirar no dono da articulação, Lira criva de balas o articulador. Irritou-se por ter sido associado à malsucedida articulação para abrir a cela do deputado Chiquinho Brazão, suspeito de encomendar a morte de Marielle Franco. Atribuiu a notícia à maledicência de Padilha. Veja o texto completo de Josias de Souza