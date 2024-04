Em meio ao salseiro produzido por Elon Musk no Brasil, o presidente argentino Javier Milei encontrou-se com o bilionário sul-africano na fábrica de carros elétricos Tesla, no Texas. A pretexto de atrair investimentos para a Argentina, Milei ofereceu ao detrator de Alexandre de Moraes "colaboração neste conflito entre a rede social X no Brasil e o marco do conflito judicial e político no país". A vassalagem de Milei chega dias depois de uma postagem marota da chanceler argentina Diana Mondino na rede X. A chefona da chancelaria da Argentina, hoje uma das mais prestigiadas auxiliares de Milei, anotou que suas embaixadas estão abertas à concessão de "refúgio a todos que são perseguidos por compartilhar valores de liberdade".