Em oito meses e meio, quando o Congresso entrar em recesso, Arthur Lira descobrirá que o olimpo não tem escada. Dali a mais dois meses, na alvorada de um novo ano legislativo, seja qual for o resultado da sucessão interna da Câmara, as portas já não se abrirão sozinhas. Não haverá mais mansão oficial, geladeira cheia, mordomos e jatinhos da FAB à disposição da divindade. Lira conhecerá os rigores de uma maldição que marcou a trajetória de antecessores que não souberam se reinventar. Marco Maia não conseguiu se reeleger deputado pelo Rio Grande do Sul. O paulista João Paulo Cunha, o potiguar Henrique Eduardo Alves e o carioca Eduardo Cunha fizeram escala na cadeia. O primeiro, carbonizado pelo mensalão, renunciou ao mandato . O segundo, após exercer 44 anos de mandatos ininterruptos como deputado, perdeu uma eleição para o governo do Rio Grande do Norte. Tentou retornar à Câmara, mas foi barrado pelo eleitor. O terceiro, artífice do impeachment de Dilma Rousseff, foi afastado do cargo pelo Supremo Tribunal Federal antes de ser cassado pelos colegas.