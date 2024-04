Jantar de togas com Lula dá ao STF aspecto de bancada do PT Sob ataque de Bolsonaro, das redes sociais bolsonaristas, da banda miliciana do Congresso e até de Elon Musk, o Supremo Tribunal Federal deveria retornar ao seu quadrado constitucional, onde reside a sua supremacia. Nele não se incluem conchavos políticos nem congraçamentos noturnos em casas do Lago Sul. Alheio às conveniências, Gilmar Mendes abriu sua residência para um repasto na noite da segunda-feira. Recepcionou Lula, que estava acompanhado do ministro da Justiça Ricardo Lewandowski e do chefe da AGU Jorge Messias. O anfitrião convidou outras três togas: Flávio Dino, Cristiano Zanin e o relator-geral da República Alexandre de Moraes. Veja o texto completo de Josias de Souza