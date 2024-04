Ao presidir a sessão do CNJ que reverteu o afastamento dos juízes Gabriela Hardt e Danilo Pereira, ex-titular e atual responsável pela vara curitibana da Lava Jato, Luís Roberto Barroso passou um sabão em Luis Felipe Salomão. O pito soou mais eloquente no trecho em que o presidente do Supremo classificou de "ilegítima, arbitrária e descenecessária" a decisão tomada solitariamente por Salomão, corregedor do CNJ e ministro do SJT. Enfático, o posicionamento de Barroso tem potencial para criar uma toga justa no Supremo, pois o corregedor Salomão é muito próximo de Gilmar Mendes, um crítico mordaz de tudo o que se relaciona com a Lava Jato. No limite, pode subir no telhado um armistício que vigora no Supremo desde que o negacionismo e o golpismo de Bolsonaro levaram os ministro da Corte a estreitar suas inimizades.