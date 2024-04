A ânsia da Secretaria de Educação de São Paulo de conduzir os 3,5 milhões de alunos da rede estadual de ensino à era da modernidade produziu mais um anúncio inusitado. Sob o comando do empresário Renato Feder, a repartição informou que passará a utilizar uma ferramenta tecnológica, o ChatGPT, para produzir aulas digitais. Documento oficial informou aos professores, antes responsáveis pela formulação do conteúdo, que passarão apenas a "avaliar" as aulas geradas pela inteligência artificial. Receoso da má repercussão da novidade, o governador Tarcísio de Freitas apressou-se em declarar que não se pode "deixar de usar a tecnologia por preconceito". Hummmmmm.... Afirmou que a coisa será usada "com parcimônia, com todas as reservas necessárias". Disse que "nada vai substituir o papel do professor, até porque a responsabilidade dentro da sala de aula é do professor".