Lira maneja os fósforos, mas foi Pacheco quem acendeu o pavio O Planalto passou as últimas 48 horas soprando fósforos riscados por Arthur Lira. Mas o pavio que pode produzir a próxima explosão dentro dos cofres que Fernando Haddad já não consegue controlar foi aceso não pelo imperador da Câmara, mas pelo chefe do Senado, Rodrigo Pacheco. Nesta quarta-feira, realizaram-se duas articulações. Numa, Lula telefonou da Colômbia para ordenar ao chefe da Casa Civil Rui Costa que fosse apaziguar Lira na residência oficial da Câmara. Noutro, Pacheco articulou a aprovação da sua PEC do quinquênio na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Veja o texto completo de Josias de Souza