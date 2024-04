Há mistérios insondáveis enterrados na alma de Lula. Ele declarou, no final do ano passado, que "dinheiro bom" é aquele que "é transformado em obras". Pouco antes, já havia desdenhado das metas fiscais do seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad. "Nós dificilmente chegaremos à meta zero, até porque não quero fazer cortes. Se o Brasil tiver um déficit de 0,5% o que é? De 0,25%, o que é? Nada!" Apaixonado pela própria voz, Lula voltou à carga no início deste mês de abril. Num instante em que Haddad recuava de suas ambições fiscais e tentava convencer cerca de 20 corporações de servidores que reivindicam reajustes de que não há dinheiro para aumentos neste ano de 2024, Lula disse, em cerimônia pública: "Não tenho moral para falar contra greve, nasci das greves".