Com mais de um ano de atraso, Lula faz acenos à classe média Na campanha presidencial, Lula prometeu "governar para todos". Dois meses depois da posse, ao anunciar o aumento no valor das bolsas estudantis, declarou: "Além de cuidar das pessoas mais pobres, temos que cuidar das pessoas da classe média, porque são elas que sustentam a economia desse país". No terceiro mês, ao relançar o programa Mais Médicos, Lula renovou o aceno: "Nós temos que nos dirigir um pouco à classe média brasileira. Ela tem sofrido muito neste país". Ficou no gogó. Veja o texto completo de Josias de Souza