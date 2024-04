Era o que faltava: PF é acionada para apurar avacalhação do Siafi A Polícia Federal foi acionada em 5 de abril para investigar uma invasão ao Siafi, o Sistema Integrado de Administração Financeira. Trata-se de uma plataforma por meio da qual realizam-se o processamento, o controle e a execução financeira, patrimonial e contábil do governo federal. O simples acesso indevido um sistema em cujp ambiente se processa a execução do orçamento dos órgãos federais, das autarquias, das fundações e empresas públicas da União já seria um ultraje. O que seria apenas insultuoso descamba para a categoria do escândalo quando se verifica que ó inquérito apura a suspeita de que a invasão resultou na emissão de ordens de pagamentos bancários. Veja o texto completo de Josias de Souza