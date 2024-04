Rua cheia não esvazia inquérito A paisagem dispensaria palavras. Bolsonaro, Michelle, pastor Malafaia, deputados Nikolas e Gaya juntos no mesmo caminhão de som já sinalizava que a união faz a farsa. Mas como o bolsonarismo leva a virtude no coldre, os discursos foram inevitáveis. Soaram como rajadas de cinismo e mesmice. O ato de Copacabana reforou duas percepções que já estavam bastante nítidas. Embora o evento tenha atraído menos gente do que o da Avenida Paulista, está claro que Bolsonaro é capaz de encher o asfalto. A segunda percepção é que a rua cheia não esvazia os inquéritos que correm no Supremo Tribunal Federal. Veja o texto completo de Josias de Souza