Lula percebe na aurora do 2º ano a falta que faz uma frente ampla Entre vivos, muito vivos e vivíssimos, salvaram-se todos no penúltimo embate entre Arthur Lira e Lula. Morreu apenas a transparência. Celebrou-se o enésimo armistício. Isso tem preço. Mas Lula, após encontrar-se com Lira na noite de domingo, cuidou de esconder o código de barras: Veja o texto completo de Josias de Souza