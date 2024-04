Jamais confie num arrependimento de Arthur Lira. Quem se arrepende como o imperador da Câmara se desarrepende com a mesma velocidade. Na mesma entrevista em que admitiu ter errado ao chamar Alexandre Padilha de "incompetente", Lira reiterou que a articulação política do governo não funciona. O Lira que se exibiu para as câmeras do programa de Pedro Bial é bem diferente do Lira que se reuniu a portas fechadas com Lula, no domingo. O Lira da ribalta insinua que o coordenador político do Planalto é como incapaz de todo. O Lira das sombras revela-se capaz de tudo.