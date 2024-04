Já se sabia que o dinheiro do orçamento federal sai pelo ladrão porque os ladrões continuam entrando no orçamento. Descobre-se agora que assaltantes invadiram também o Siaf, sistema de pagamentos da União. É tamanho o clima de insegurança no cofre do Tesouro que até os sentimentos assaltam o contribuinte. Dois sentimentos tomam o brasileiro de assalto quando ele paga impostos. Primeiro, bate uma saudade. Depois, uma certa apreensão. Angustia-se com a certeza de que jamais verá novamente o fruto do seu suor. Inquieta-se com a incerteza quanto ao futuro do seu dinheirinho. Nunca se sabe o que pode acontecer a ele depois de recolhido ao cofre do Tesouro.