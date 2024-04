Ao arquivar o caso dos pernoites de Bolsonaro na embaixada da Hungria sem impor novas sanções cautelares ao hóspede, Alexandre de Moraes deixou em êxtase o bolsonarismo. Após celebrar a novidade numa convesa com o próprio Bolsonaro, na tarde desta quarta-feira, um parlamentar aliado enxergou no encerramento do caso uma "autocontenção" de Moraes. Atribuiu a decisão do ministro do Supremo ao que chamou de "fator rua".