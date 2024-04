A tensão fabricada por Lula na Petrobras veio do nada, rodopiou em círculos e retornou ao ponto de partida. Nesta quinta-feira, a assembleia de acionistas da companhia aprovou a distribuição de metade dos dividendos extraordinários referentes ao lucro de 2023. Coisa de R$ 22 bilhões. A estatal fez com quase três meses de atraso o que Lula impediu que fosse feito no início de março. Com uma declaração inútil e um movimento extemporâneo Lula deu à crise de vento ares de ventania. "Se eu for atender apenas à choradeira do mercado, não faço nada", disse ele em março. "O mercado é um dinossauro voraz, quer tudo para ele e nada para o povo." Simultaneamente, Lula colocou Aloizio Mercadante de sobreaviso para substituir Jean Paul Prates na presidência da Petrobras.