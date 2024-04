Lula impôs duas prioridades à sua equipe em relação à regulamentação da reforma tributária. Uma é aprovar a matéria antes do recesso parlamentar do meio do ano. Outra é traduzir as propostas do economês para o idioma das urnas. Avalia que, bem esmiuçada, a reformulação do sistema de cobrança de impostos pode render dividendos ainda na eleiçao municipal deste ano. A segunda fase da reforma tributária prevê o envio ao Congresso de três projetos de regulamentação. O principal foi entregue nesta quarta-feira pelo ministro Fernando Haddad (Fazenda). São 499 artigos, despejados em 310 páginas. Lula está interessado em iluminar sobretudo os artigos que interessam aos eleitores mais pobres.