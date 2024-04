Ao pedir passaporte, Bolsonaro trata Moraes como ex-Xandão Bolsonaro e seus advogados protocolam petições no gabinete de Alexandre de Moraes mais ou menos como quem joga barro na parede. Se colar, colou. O investigado pedirá novamente a liberação do seu passaporte, para viajar a Israel. Até a última quarta-feira, quem acompanhava a teimosia de Bolsonaro de longe via um investigado batendo com a cabeça na parede esperando transformá-la numa porta. De repente, abriu-se uma fresta na muralha erguida por Moraes. Veja o texto completo de Josias de Souza