A conversa entre "dois seres humanos" que Lula manteve com Arthur Lira foi insuficiente para normalizar as relações do Planalto com o Congresso. Mal desobstruiu suas relações com o presidente da Câmara, Lula já foi intimado pelas circunstâncias a se reunir com Rodrigo Pacheco. Nesta segunda-feira, Lula recebe o ministro Fernando Haddad (Fazenda), pivô de um desentendimento com o sr humano que comanda o Senado. Um erro de Dilma Rousseff, criatura de Lula, está na origem discórdia. Ignorando a máxima segundo a qual nada é mais permanente do que um programa temporário do Estado, Dilma concedeu em agosto de 2011 um alívio tributário a empresas em troca da promessa de manutenção de empregos. O refresco duraria até dezembro de 2012. Decorridos quase 13 anos, ganhou a perenidade de um fantasma. Hoje, a desoneração da folha continua favorecendo empresas de 17 setores.