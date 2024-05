Na última hora, Haddad impede injeção de R$ 2 bilhões no Perse Pode-se acusar Fernando Haddad de muita coisa, exceto de falta de persistência. Mesmo quando é forçado a voltar atrás, empenha-se para obter um final menos pior. O ministro da Fazenda não conseguiu enterrar o Perse, programa criado em 2021, no auge da Pandemia, para socorrer o setor de eventos. Mas atenuou os danos. O panelão do Perse serve às empresas beneficiadas isenção de quatro tributos federais: IRPJ, CSLL, PIS e Cofins. Na Câmara, Haddad negociou uma trava. O limite da isenção será o ano de 2026 ou a cifra de R$ 15 bilhões, o que vier primeiro. Quando se imaginava que o prato estivesse pronto, surgiu no Senado um aditivo. Veja o texto completo de Josias de Souza