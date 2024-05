Se o alto-comando do bolsonarismo fosse escalado para oganizar o ato estrelado por Lula no Dia do Trabalhador, não faria melhor. Foi um fiasco de público. O vexame foi meticulosamente planejado pelas centrais sindicais companheiras, em parceria com o Planalto. Antecipando-se à ironia dos rivais, Lula apressou-se em terceirizar responsabilidades.