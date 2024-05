Criou-se no Planalto um clima de caça aos culpados pelo fiasco do 1º de Maio. Lula inaugurou as buscas quando ainda estava em cima do palanque do ato que deveria ter sido a celebração do Dia do Trabalhador. "Não pense que vai ficar assim", disse, em timbre ameaçador, dirigindo-se ao ministro palaciano Márcio Macêdo, responsável pela interlocução do governo com os movimentos sociais. No dia seguinte, foram à alça de mira o ministro Luiz Marinho (Trabalho), que não zelou para que as centrais sindicais providenciassem o público, e Alexadre Padilha (Coordenação Política), que não mobilizou adequadamente a bancada petista e seus satélites. Sobrou tiro até para Marco Aurélio Ribeiro, o Marcola, que organiza a agenda de Lula, que se absteve de farejar o fracasso.