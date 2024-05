Eis o que faltou responder: Por que Cid tentou melar a delação? Por ordem de Alexandre de Moraes, Mauro Cid foi posto novamente em liberdade vigiada na última sexta-feira. Estava preso desde 22 de março. Na véspera, dia em que Bolsonaro fizera aniversário de 69 anos, a voz do delator havia soado em áudios vadios que colocavam em xeque sua própria delação. No seu despacho, Moraes anotou que "foram reafirmadas" em novos depoimentos de Cid "a regularidade, legalidade, adequação dos benefícios pactuados e dos resultados da colaboração à exigência legal e a voluntariedade da manifestação de vontade". Bom, muito bom, ótimo. Mas ficou boiando no ar uma interrogação. Veja o texto completo de Josias de Souza