Há duas formas de negligenciar a emergência climática. Uma é o negacionismo em estado bruto. Outra é a inconsciência consciente dos que anunciam planos de prevenção contra o Apocalipse do clima em meio a cada novo fim de mundo. Na sua segunda visita ao desastre climático do Rio Grande do Sul, no domingo, Lula prometeu criar um "plano de prevenção de acidentes climáticos". Num instante em que os motos já eram contados em 78, disse que "é preciso que a gente pare de correr atrás da desgraça", antecipando-se a ela aos desastres.