Na entrevista que concedeu ao Fantástico, na noite de domingo, Fernando Sastre de Andrade Filho revelou-se intelectualmente lento e moralmente ligeiro. As duas velocidades são insultuosas. O herdeiro do Porsche ofendeu a inteligência alheia e a memória do motorista de aplicativo Ornaldo Viana, morto ao ser abolrado por ele. Liberado da cena do crime sem a realização de um teste de bafômetro, Fernando disse que não recebeu "tratamento privilegiado." Para ele, "foi tudo normal". Faltou definir normalidade.