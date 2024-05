Depois de passar o final de semana politizando a tragédia nas redes sociais, a oposição bolsonarista teve um surto de ridículo no plenário da Câmara, na noite desta segunda-feira. Aprovou em raro silêncio o pedido de Lula para a decretação de estado de emergência no Rio Grande do Sul. A providência abre caminho para que a União socorra financeiramente os gaúchos sem estourar a meta fiscal. No início da sessão, Arthur Lira fez um apelo. Pediu ao plenário que evitasse as brigas, pois elas desrespeitam a dor das vítimas das enchentes. O deputado gaúcho Osmar Terra, um bolsonarista cloroquínico, concordou: "Trata-se de uma catástrofe inédita no estado e não cabem disputas neste momento." A coisa foi aprovada em votação simbólica, sem contestações.