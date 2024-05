Das diversas maneiras para se atingir o desastre climático, a negação do aquecimento global é a mais hipócrita e a ausência de planejamento é a mais segura. Às voltas com um transbordamento de proporções inéditas do Guaíba, Porto Alegre promove desde 2021 um inusitado desinvestimento na área de prevenção de enchentes. O orçamento da prefeitura da capital gaúcha para a prevenção das cheias era irrisório: R$ 1,7 milhão. Tornou-se ridículo: R$ 141 mil. Até que, no ano passado, foi reduzido a zero. Nenhum centavo. Como revelam as águas que inundam Porto Alegre, os fatos não deixam de existir porque o prefeito Sebastião Melo os ignora.