Depois da tempestade vem a cobrança. Lula trabalhava com a perspectiva de uma queda consistente no preço dos alimentos em 2024. Mas a tragédia climática gaúcha leva os economistas a rever suas previsões para cima. Algo que acionou no Planalto o alarme da impopularidade. O Rio Grande do Sul responde por 70% da produção brasileira de arroz. Uma parte da safra perdeu-se sob as águas. Outra parte, já colhida, está ilhada. Às voltas com a síndrome do que esta por vir, Lula foi às compras. Decidiu importar 1 milhão de toneladas de arroz.